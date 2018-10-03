Вашингтон, 4 октября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Очередное антииранское решение Вашингтона, а именно разрыв Договора о дружбе с Ираном 1955 года, принято из-за манипулятивного поведения Тегерана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает ABC News Politics.

DonkeyHotey Майк Помпео

Комментируя денонсацию договора о дружбе, Помпео заявил, что это сделано после того, как Тегеран «продавил» свой иск в ООН против возобновления Вашингтоном антииранских санкций. Суд проявил лояльность к Ирану «безосновательно», считает американская сторона.

Глава американской дипломатии считает, что таким образов Тегеран вмешивается в суверенное право Соединенных Штатов на защиту своей нацбезопасности. Иран, подчеркивает госсекретарь, оспаривает принимаемые в США законы, а это для Вашингтона неприемлемо.

«Иран использует суд ООН в политических и пропагандистских целях», — сказал Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон разорвал Договор о дружбе с Ираном 1955 года. Помпео заявил, что денонсация договора должна была произойти уже давно — еще с момента разрыва дипломатических отношений с Тегераном (1980 год).