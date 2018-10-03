Тирасполь, 4 октября, 2018, 00:55 — ИА Регнум. В молдавско-приднестровском урегулировании есть динамика, но сожалению, во многом ситуация развивается по пословице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Об этом заявил на встрече в Тирасполе с президентом ПМР Вадимом Краносельским посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gos-pmr.ru Встреча Вадима Красносельского с Сергеем Губаревым

«Так вот, овраги в этом движении вперед имеются», — добавил он. В переговорном процессе, по его словам, надо «понять модальность и направление нашего дальнейшего движения».

Красносельский сказал, что «процесс идет, многое исполняется, но есть существенные нюансы, которые нуждаются в обсуждении и сверке позиций, чтобы общими усилиями продолжить движение вперед».

На встрече Губарева с главой МИД Виталием Игнатьевым обсуждались механизмы исполнения сторонами взятых на себя обязательств. «Нам надо совместными усилиями подумать, как добиться того, чтобы подписанные соглашения реализовывались без сбоев в практической плоскости, чтобы не создавались дополнительные проблемы, которые осложняют жизнь людей», — сказал Губарев.

Игнатьев выступил за проведение очередного заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Губарев согласился, что «Постоянное совещание…» — прикладной рабочий механизм переговоров, а не «структура, которая призвана «надувать щеки» и «штамповать» позитивные решения». «Как показала практика предыдущих лет, это орган «коллективного разума», где мы общими усилиями, анализируя ситуацию, подсказываем сторонам пути реального решения той или иной проблемы. И маргинализировать роль этой международно-признанной переговорной площадки — это контрпродуктивный путь», — заявил Сергей Губарев.

Отвечая на вопрос относительно звучащих с трибуны ООН от чиновников Молдавии призывов к выводу российских войск с территории Приднестровья, Сергей Губарев отметил, что «это — удар по всему тому позитиву, который уже был наработан и который намечается в ходе переговорного процесса». «Это не только мое мнение, это мнение Российской Федерации. Продолжение риторики в этом направлении будет только усугублять ситуацию», — заключил дипломат.