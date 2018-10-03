Москва, 4 октября, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Переход в энергетике с доллара на другие валюты обсуждается в кулуарах Российской энергетической недели, заявил 3 октября министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала.

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«В кулуарах это обсуждают, многие говорят, что необходимо во взаиморасчетах переходить на национальные валюты или на валюты третьих стран. Конечно, это непросто, потому что сегодня основной валютой является доллар, но тем не менее, этот процесс уже обсуждается и начинается. Это некий тренд, который мы видим в последние несколько лет и особенно сегодня», — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальной ошибке, которую совершают США, подрывая доверие к доллару, и «пилят сук, на котором сидят».

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