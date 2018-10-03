Пекин, 4 октября, 2018, 00:30 — ИА Регнум. В китайском секторе программного обеспечения и информационных технологий в текущем году наблюдается быстрый рост доходов и прибыли, сообщает 3 октября Синьхуа со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

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За восемь месяцев 2018 года совокупная прибыль и общий доход в секторе увеличились на 13,7% и 14,8% в годовом исчислении соответственно.

Сообщается также о быстром росте экспорта и увеличении количества занятых.

По оценкам специалистов, быстрый рост сектора обусловлен быстрой информатизации традиционных секторов промышленности КНР.