Мехико, 4 октября, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонных переговоров обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы экономического сотрудничества и миграции, 3 октября передает агентство Reuters.

Tomas Castelazo Мексиканские рабочие

По словам Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, двое лидеров обсудили «сотрудничество и экономическое развитие», которое позволит сократить миграцию из Мексики в США за счет роста благосостояния мексиканских граждан.

Трамп ранее также прокомментировал переговоры с будущим мексиканским президентом в «Твиттере». По словам Трампа, это был «великолепный звонок», и он надеется «хорошо поработать вместе» с избранным президентом Мексики.

Читайте также: Избранный президент Мексики обещает «уважать» США