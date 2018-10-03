Москва, 4 октября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Энергетический форум в Москве показывает, что компании всего мира хотят работать с Россией, заявил 3 октября министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала.

Kremlin.ru Александр Новак

Он рассказал о начале работы Российской энергетической недели, которая проводится второй раз.

«В этот раз она собрала более 10 тысяч участников, более 600 компаний российских, более 200 компаний международных, из других стран. Представлено около 50 стран. Много руководителей компаний, 22 министра энергетики. Сегодня с утра идут дискуссии, панели по разным направлениям, начиная от рынков газа, нефти, заканчивая возобновляемыми источниками энергии, импортозамещения. Все аспекты, касающиеся развития энергетики как в глобальном масштабе, так и конкретно касающиеся развития российской энергетики. В панелях также участвовали руководители крупнейших компаний — Shell, Total, Saudi Aramco, Enel, Фортум», — сообщил министр.

По его словам, иностранные партнеры говорят о своем желании сотрудничать:

«Все подтвердили, что Россия сегодня является очень инвестиционно привлекательной. Все готовы и хотят работать в России и реализовывать совместные проекты».