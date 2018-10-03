Вашингтон, 3 октября, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что решение Международного суда ООН об отмене ряда американских санкций против Ирана — это поражение иранских властей. Об этом 3 октября сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Сегодняшнее решение Международного суда ООН — это поражение Ирана. Оно правильно отвергло почти все запросы Ирана, но мы разочарованы, что суд не смог понять, что он не имеет юрисдикции в вопросах, касающихся санкций, которые США вводят для обеспечения собственной национальной безопасности», — заявил Болтон.

Напомним, Международный суд ООН потребовал от США остановить действие ряда санкций в отношении Исламской республики Иран. По решению этого суда США должны отменить санкции против Ирана, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США востановили свой режим санкций против Ирана после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения по иранскому атому в одностороннем порядке.