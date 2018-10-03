Дамаск, 3 октября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Радио ВС Израиля сообщило 3 октября, что ВВС для атак в Сирии будут шире использовать свои истребители F-35A «Адир». Это будет ответом на решение Российской Федерации поставить Сирийской Арабской Республике ЗРК С-300.

USAF Истребители F-35 Adir

F-35A уже использовались для проведения ударов по сирийским объектам. По мнению израильских военных, с учетом появления С-300 атаки, проводимые F-35A, будут более безопасны для пилотов.

Военные Израиля также заявили, что F-35A является самым дорогим оружием в мире, это самый современный самолет. Каждый из них обошелся в 125 миллионов долларов. Для ВВС Израиля заказано пятьдесят машин. Восемь из них уже в строю, остальные поступят к 2021 году. Истребитель F-35 относится к самолетам пятого поколения, производится американской компанией «Локхид Мартин».

Следует отметить, что официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт 2 октября выступила с заявлением относительно поставки российских С-300 в Сирию. Она выразила надежду, что Россия не будет поставлять системы С-300 в Сирию, потому что если она это сделает, это вызовет серьезную эскалацию напряженности и озабоченность.

Согласно докладу министра обороны РФ Сергея Шойгу 2 октября на заседании Совета безопасности РФ, ЗРК С-300 уже переданы сирийской стороне. Еще необходимо три месяца на обучение сирийского персонала. Единая система управления системой ПВО и РЭБ Сирии должна быть установлена к 20 октября.

Кроме этого, Минобороны РФ опубликовало видео выгрузки ЗРК С-300 из самолетов Ан-124 «Руслан» на авиабазе Хмеймим.