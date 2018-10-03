Мадрид, 3 октября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Немногие нелегальные мигранты, погибшие в Средиземном море, удостаиваются похорон. Однако более 360 утонувших 3 октября 2013 года у острова Лампедуза были похоронены в Италии за государственный счет. Это событие потрясло Европу. Ряды одинаковых деревянных гробов и четыре маленьких белых гроба в первом ряду превратились в символ жестокости Старого Света к нелегальным переселенцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Вскоре последовали напыщенные политические заявления, сводящиеся к тому, что миграционная политика Италии и всей Европы должна измениться. Спасение тех, кто отважился на опасное плавание, оказалось в приоритете, но ненадолго. За пять лет число утонувших увеличилось на 14 тысяч (последние 34 погибли во вторник в марокканских водах) — вот что изменилось, вернее, не изменилось в Средиземноморье.

Сразу после трагедии Италия развернула амбициозную и дорогостоящую операцию по спасению мигрантов «Mare Nostrum» («Наше море»), в которой были задействованы пять кораблей, две подводных лодки и шесть самолетов. Однако она была прекращена год спустя, после спасения тысяч жизней, потому что остальные страны Европы не захотели разделить груз ее финансирования — 9 миллионов евро в месяц. Масштабную операцию сменила более скромная, организованная «Фронтексом» (агентством Европейского союза по безопасности внешних границ), причем с другой целью — ради контроля над морскими границами ЕС. Всего в распоряжении «Фронтекса» находятся 26 кораблей, четыре самолета и пять вертолетов, и если они получают сигнал бедствия, то разворачивают спасательную операцию, однако вовсе не это является их миссией.

Через несколько месяцев после кораблекрушения у Лампедузы в Средиземное море вышел корабль MOAS — первой из неправительственных организаций, которая поставила перед собой задачу спасения жизней. Затем в международных водах возле Ливии появилась дюжина кораблей с гуманитарной миссией. Однако сейчас в Центральном Средиземноморье тонущих мигрантов спасает всего одна неправительственная организация — «Колибри», созданная пилотами-добровольцами. «Этим летом мы дежурили одни пять-шесть недель», — сказал корреспонденту El Pais по телефону один из пилотов, пожелавший остаться анонимным.

Политика преследования неправительственных организаций, проводимая Италией при полной поддержке Европы, принесла свои плоды. Одни НПО отказались от миссии по спасению мигрантов, другие не могут воспользоваться транспортными средствами из-за постоянных судов и инспекций.

Специальный представитель ООН в Центральном Средиземноморье прокомментировал ситуацию так: «Мне хочется спросить: какая трагедия? Та самая, про которую европейские лидеры хором говорили: «Никогда больше»? Хотим ли мы вспомнить о ней? Разница в том, что сейчас у нас нет свидетельств очевидцев, мы не знаем, сколько человек бежит из Ливии, и можно уклониться от исполнения своих обязательств. Люди умирают на фоне растущего равнодушия далеко от наших телеэкранов».