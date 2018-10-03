Москва, 3 октября, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Украина своими действиями доказала отсутствие в Донбассе российских войск, считает политолог Владимир Корнилов. Он выступил 3 октября в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Четыре года мы слышим заявления, что Россия агрессор, Россия напала, там российские войска. Сегодня Турчинов выступает и говорит: надо готовиться к войне с Россией. Подождите, ведут они войну с Россией или только готовятся?» — спросил Корнилов.

Он представил простую формулу, по которой сама Украина доказывает отсутствие российской армии в зоне конфликта.

«Все прекрасно понимают, почему ни одну бомбу, ни одну ракету не направили в сторону Крыма. Все мы знаем почему. Потому что там действительно есть российские войска. Они это знают и понимают, и поэтому бомбят Донбасс, потому что там нет российских войск. Все остальное от лукавого», — заявил политолог.

Напомним, 3 октября в Харькове секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов призвал страну быть готовой к военным действиям с Россией.