Эр-Рияд, 3 октября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. 2 октября Королевство Саудовская Аравия направило денежные средства в размере 200 миллионов долларов на счет Центрального банка Йемена для предотвращения валютного кризиса в этой стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, курс риала начал падать с момента начала военных действий в Йемене, а сейчас достиг рекордно низкой точки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Государственные средства массовой информации Саудовской Аравии прокомментировали действия правительства, указав на то, что денежные пожертвования Эр-Рияда помогут стабилизировать экономическую ситуацию в стране и усилить позиции местной валюты, которая потеряла почти половину от своей стоимости по отношению к доллару США за последний год.