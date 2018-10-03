Нью-Дели, 3 октября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Сейчас борьба за независимость от правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди является насущной необходимостью, — заявили члены рабочего комитета партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) на заседании, прошедшему 2 октября и посвященному 149-й годовщине со дня рождения МахатмыГанди.

Aditya.krishnan.82 Флаг партии ИНК

Политика нынешнего правительства представляет собой политику запугивания, поляризации и раскола, — заявили члены партии.

Они также обвинили правительство Нарендры Моди в том, что оно не допускает никакого инакомыслия, а также, что при осуществлении своей политики не обращает внимание на культурное многообразие страны.

По информации индийского новостного агентства Ani, члены оппозиционной партии также назвали политику правительства политикой лжи, коварства и ухищрений, выразив уверенность, что нация должна быть свободна от подобных вещей.