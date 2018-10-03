Нью-Дели, 3 октября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Прошло более 70 лет с момента независимости страны, однако мечта отца нации МахатмыГанди до сих пор не исполнена, — заявил премьер-министр Индии НарендраМоди перед собранием сторонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Вместе мы можем исполнить его мечту, ведь за последние четыре года программа Чистая Индия («Свачх Бхарат») достигла больших успехов, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди также отметил, что нация должна работать сообща для осуществления чистого и здорового будущего.

Напомним, что 15 сентября премьер-министр страны запустил масштабную программу «На службе чистоты» («Сваччхта хи сева»), которое было приурочено к 149-летней годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.