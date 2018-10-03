Нью-Дели, 3 октября, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Правительство Нарендры Моди никогда не уважало Махатму Ганди, а сегодня они используют его имя для своих политических нужд, — заявил во время пресс-конференции официальный представитель Индийского Национального Конгресса (Бхаратия Раштрий Конгресс — ИНК) РандипСурджевла.

Ильшат Махатма Ганди

Правительство премьер-министра Индии НарендрыМоди наживается за счет ненависти и идеи коммунализма, — добавил он.

Член партии ИНК Гулам НабиАзад обратился к истории, отметив, что Махатма Ганди был лидером ИНК, а Индийская Народная Партия (Бхаратия Джаната Парти — БДП) «никогда не верила в него».

По информации индийского новостного агентства Ani, один из лидеров ИНК АнандШарма заявил, что настоящей данью уважения «отцу нации» Махатме Ганди, на фоне массовых протестов крестьян в Индии, будет служить обеспечение справедливости для фермеров.

Напомним, что сейчас в Индии отмечается 149-я годовщина со дня рождения Махатмы Ганди.