Додома, 3 октября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Президент Танзании ДжонМагуфули поручил главе района Илала в Танзании СофьеМджема заняться рассмотрением проблем местных предпринимателей и мелких рыбаков, а также прислать ему отчет о доходах и расходах рыбного рынка Фери как можно скорее.

Адриан ван Остаде. Торговка рыбой. 1670

Как сообщило управление по связям президента Танзании, Джон Магуфули дал поручение своему секретарю НгусеСамике вручить 8750 долларов США председателю союзу мелких рыболовов округа Кигамбони.

Деньги были переданы 2 октября заместителю председателя союза АмириАмани, а также предпринимательнице АшуреСейфНанджонга, которая является главой союза кормящих матерей.

1 октября вечером Президент вместе со своей женой ДжанетМагуфули пообещал выделить 8750 долларов США союзу мелких рыболовов на строительство собственного предпринимательского ведомства.

Жена президента также пообещала выделить 2200 долларов США для женщин-предпринимательниц рынка Фери, особенно тем из них, кто является кормящими матерями.

София Мджема поблагодарила президента за посещение рыбного рынка и оказание материальной помощи местным торговцам.