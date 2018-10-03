Пхеньян, 3 октября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Северная Корея оказалась в группе стран с наихудшим качеством системы госуправления, сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на исследование Всемирного банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким, КНДР, США

КНДР находится среди 10 худших стран по результатам комплексной оценки следующих критериев: эффективность правительства, борьба с коррупцией, качество системы государственного контроля, свобода слова, политическая стабильность и отсутствие насилия.

Эксперты Всемирного банка считают КНДР худшей страной в мире по показателям свободы слова и качества системы государственного контроля. Всего исследование охватило 230 стран.