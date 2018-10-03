Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Георгия Полтавченко убрали с должности губернатора Санкт-Петербурга, чтобы выборы в Северной столице в 2019 году прошли более спокойно и не по сценарию провальных для власти кампаний в Хакасии или Владимирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Валентин Бианки.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко

Владимир Путин предложил Полтавченко уйти в отставку 3 октября, взамен он возглавит Объединенную судостроительную корпорацию в качестве главы совета директоров. Врио губернатора Санкт-Петербурга назначен полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Бианки называет это ожидаемым развитием событий.

«Как только был назначен Беглов, сразу было впечатление, что это сделано ровно с этой задумкой. Но дальнейшие события показали, что это был не четкий план, который реализовывали, а лишь один из возможных сценариев. На посту полпреда Беглов не вел себя столь публично, чтобы можно было сказать, будто он заручился электоральной поддержкой. Он не неожиданный кандидат», — заметил Валентин Бианки.

На его взгляд, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что «последней каплей» в пользу отставки Полтавченко стали результаты выборов в четырех регионах страны в 2018 году, которые заставили Кремль «более пристально взглянуть не на лоббизм элитных федеральных групп, а на очевидность электоральных успехов».

«Думаю, к Полтавченко нет серьезных претензий у руководства страны. Но решено провести некую ротацию, чтобы выборы прошли более спокойно», — заявил политолог.

Напомним, срок полномочий Георгия Полтавченко истекал лишь в сентябре 2019 года. Он уже заявлял, что готов вновь пойти на выборы губернатора до того, как Путин отправил его в ОСК.

Александр Беглов же, в свою очередь, не является самостоятельной фигурой, которая играет в свою игру, полагает Бианки, так что его участие в предвыборной кампании 2019 года пока не очевидно.

«Он, как и Полтавченко, является «солдатом президента». Как скажут, так и будет делать. Думаю, есть вероятность, что весной появится другой кандидат от власти», — добавил Бианки.

Часть чиновников из Смольного уйдут вслед за Полтавченко, так что некоторые должности определенно освободятся, считает политолог, однако не стоит ожидать увольнения половины членов правительства города. То, насколько серьезными будут кадровые перестановки в ближайший год, будет зависеть от намерений Беглова баллотироваться, убежден эксперт.

Как уже сообщалось, Владимир Путин предложил Александру Беглову самостоятельно определиться с тем, будет ли он баллотироваться на должность главы города на выборах в сентябре 2019 года.