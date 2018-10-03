Ярославль, 3 октября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Олег Липатов покинул пост руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти региона.

Олег Липатов

Официальный указ об этом еще не опубликован, однако известно, что 3 октября Олег Липатов работал последний день. Кто будет исполнять обязанности руководителя управления, пока неизвестно.

Региональное управление Липатов возглавлял 11 последних лет.