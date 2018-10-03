Солигалич, Костромская область, 3 октября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Вертолёт потерпел крушение 3 октября в Солигаличском районе Костромской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вертолет

По информации ведомства, около 18:40 от местных жителей поступило сообщение о падении вертолёта возле деревни Вонышево.

«На место происшествия выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области», — отметили в МЧС.

Сообщается, что информация о произошедшем на данный момент уточняется, ситуация взята под личный контроль губернатором Костромской области.

По информации пресс-службы главы области, Сергей Ситников «подключил все оперативные службы региона для выяснения обстоятельств происшествия и поручил принять все необходимые меры для поиска пропавших и устранению последствий».

Вертолет совершал вылет без официального разрешения.