Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, назначив врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, предложил тому самостоятельно определиться, будет ли он баллотироваться на должность главы города на выборах в сентябре 2019 года. Об этом свидетельствует стенограмма встречи, опубликованная на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Беглов

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Владимир Путин.

«Петербург — это особая административная единица, это больше, чем административная единица, это пятимиллионный мегаполис со всеми преимуществами и со всеми сложностями», — обратил внимание Беглова президент.

Путин подчеркнул, что покидающий должность Георгий Полтавченко «в абсолютно спокойном режиме» передаст дела Александру Беглову, «и передача дел пройдёт естественным образом, ничего не будет упущено».

Президент особо отметил, что биография Беглова «почти на 100 процентов связана с Ленинградом, с Петербургом».

«Здесь росли по службе, в хорошем смысле слова карьеру делали. В 2003 году Вы исполняли даже в соответствии с указом президента обязанности губернатора Петербурга», — напомнил Владимир Путин.

Речь идет о нескольких месяцах между отставкой Владимира Яковлева и избранием Валентины Матвиенко, во время которых Александр Беглов был и.о. губернатора Петербурга.

Беглов поблагодарил Владимира Путина за доверие и обещал его оправдать.

«Но и, конечно, уважение, доверие ленинградцев, санкт-петербуржцев, для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья, это мой родной город», — добавил Беглов.

«То, что Вы предложили мне эту должность, это тоже мой аванс перед ленинградцами и петербуржцами. Я постараюсь ни Вас не подвести, ни горожан», — пообещал врио губернатора.