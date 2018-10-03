Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге администрация президента использовала отработанную технологию с отставкой губернатора за год до выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов, комментируя отставку Георгия Полтавченко и назначение полпреда в СЗФО Александра Беглова врио губернатора Петербурга.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко

«У администрации президента уже некая технология отработана. В прошлом году десяток с лишним губернатором ушло, а врио давался год, чтобы посмотреть на ситуацию в регионах и чтобы они пошли на выборы с программой. У кого-то сработало, у кого-то нет», — заметил Светов.

Сегодня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку по предложению президента Владимира Путина, врио градоначальника стал бывший полпред в СЗФО Александр Беглов.

«Я предполагал, что такое может случиться, учитывая и возраст Полтавченко, и время, которое он здесь пребывает. Но всегда подчеркивал, что окончательное решение — за президентом. Те, кто находится вокруг Полтавченко, говорили, что у него было желание поменять сферу деятельности, видимо, он с президентом обсуждал эти вопросы и, наконец, получил добро», — сказал Светов.

Георгию Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. По мнению Светова, это станет для него серьезным вызовом, хотя он и имел дело с судостроением в Северной столице. «Посмотрим, как он справится», — добавил политолог.

Светов согласен, что Кремль оценил напряженную общественно-политическую обстановку и не захотел ждать выборов 2019 года, чтобы проверить, как справится Полтавченко или новый кандидат от власти. «Зачем ждать? Слишком быстро обстановка меняется», — добавил Светов.