Батуми, Грузия, 3 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ прошло сегодня в Батуми (Грузия).

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В выборах президент ФИДЕ участвовали три кандидата: Дворкович, Георгиос Макропулос и Найджел Шорт. При этом Шорт ещё до начала голосования снял свою кандидатуру.

Большинство голосов было отдано за Дворковича. При этом его оппонент, президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов.

По словам Макропулоса, выборы якобы проходили в неравных условиях, так как Дворковичу будто бы оказывал помощь дипломатический корпус России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИДЕ с 1995 года руководил Кирсан Илюмжинов. Последние несколько лет США всеми силами пытались убрать его с этой должности и даже внесли Илюмжинова в черные санкционные списки. В нынешних выборах Илюмжинов не участвовал.