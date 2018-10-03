Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Полпред президента в СЗФО Александр Беглов, которому президент Владимир Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга после отставки Георгия Полтавченко, не является очевидным кандидатом Кремля на следующий губернаторский срок в Северной столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Алексей Ковалев.

Kremlin.ru Александр Беглов

Напомним, срок Полтавченко истекал лишь к сентябрю 2019 года. Сегодня, 3 октября 2018 года, президент предложил Полтавченко перейти на работу в ОСК на должность главы совета директоров.

«С Бегловым мы знакомы давно, он человек исполнительный, будет решать ту задачу, которую ему поставили. Пока я бы затруднился сказать, в чем она заключается — будет ли он «стеречь» место до выборов или выдвигаться. На мой взгляд, пока не очевидно, что он станет кандидатом Кремля на пост нового губернатора. Нужно следить по его действиями», — сказал Ковалев.

Он предполагает, что отставка Полтавченко была вызвана неверием Москвы в его возможности победить на выборах градоначальника в 2019 году с учетом поражения некоторых кандидатов, поддерживаемых Кремлем и «Единой Россией», на последних выборах в других регионах.

«Видимо, решили, что народ может проголосовать ногами или что возможны другие сценарии», — заметил Ковалев. Он также считает, что из Москвы заметили недовольство петербуржцев последними решениями Смольного, в том числе, например, связанными с уплотнительной застройкой. При этом, по мнению депутата, Полтавченко был подвержен влиянию сразу нескольких «центров силы», что вызвало негативную реакцию президента.

«Было впечатление, что вице-губернаторов ему предлагают из разных «центров». Я будто в воду глядел, когда сегодня утром сказал, что сценарий разворачивается такой, будто вся команда Смольного уже навострила лыжи на выход», — добавил Ковалев.