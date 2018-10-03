Москва, 3 октября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко

Согласно указу, Полтавченко уходит с должности губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию, и президент принимает его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга тем же указом назначается Александр Беглов, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин предложил Полтавченко перейти на другую работу — в Объединённую судостроительную корпорацию. Там Полтавченко займет должность председателя совета директоров.