Красноярск, 3 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, в конгресс-холле Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске состоялась церемония вручения премии главы города в области образования. В преддверии Дня учителя заслуженные награды получили семь наиболее отличившихся красноярских педагогов, заведующих детских садов, директоров школ и руководителей учреждений дополнительного образования. Победители были награждены дипломами и денежной премией, сообщает пресс-служба городской администрации.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Педагогам вручили премии главы Красноярска

Праздничное мероприятие превратили в интерактивное шоу. Зал увидел видеовизитки победителей, затем каждого педагога представили их коллеги, подготовив совместные творческие номера. Лауреаты не просто стали главными героями праздника, но и смогли почувствовать себя настоящими звёздами. Ещё перед началом мероприятия коллеги и ученики победителей оставили им на мини-досках свои пожелания.

Одной из обладательниц премии стала заместитель директора, учитель русского языка и литературы лицея №7 Ирина Колбик. Педагог разработала элективные курсы, в результате пять выпускников получили сто баллов на едином государственном экзамене по русскому языку.

«Я пришла в лицей сразу после окончания университета и поняла, что на своём месте. Для меня учитель — это не просто профессия, это образ жизни, миссия, настоящее служение», — призналась Ирина Колбик.

Глава города Сергей Ерёмин поздравил лауреатов с победой, вспомнив своих учителей: «У меня было три учителя, которых я помню всю жизнь. Это мой первый сельский учитель, педагог в старших классах и наставник в вузе. Каждый из них повлиял на мой характер, жизненные принципы, которыми я всегда руководствуюсь. Благодарю всех педагогов нашего города за талант и верность профессии».

Напомним, премия главы города в области образования вручается ежегодно с 1999 года. Её основная цель — поддержка и поощрение педагогов, занимающихся новаторской деятельностью, разработкой инновационных проектов и педагогических методик. Кандидатов на премию выдвигают районные администрации города.

Семь красноярских педагогов стали лауреатами премии главы города в области образования. Это учителя, заведующие детских садов, директора школ и руководители учреждений дополнительного образования. Семь красноярских педагогов стали лауреатами премии главы города в области образования. Это учителя, заведующие детских садов, директора школ и руководители учреждений дополнительного образования