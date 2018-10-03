Москва, 3 октября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в пенсионное законодательство. Соответствующий документ опубликован сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня поправки к пенсионному законодательству, которые в том числе предполагают повышение пенсионного возраста, были одобрены Советом Федерации.

Предполагается с 1 января 2019 года повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и женщин — до 65 и 60 лет соответственно.