Брюссель, 3 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит по выходу Великобритании из Евросоюза, 3 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и главы 27 государств ЕС соберутся на переговоры вечером 17 октября, накануне регулярного саммита Евросоюза.

Ожидается, что встреча станет прологом к саммиту 17−18 ноября, на котором должно быть принято окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем.

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