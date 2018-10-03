Калуга, 3 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В пригороде Калуги около станции «Тихонова пустынь» вечером 2 октября произошло возгорание дачного дома в СНТ «Селекционер». На момент пожара в доме находилась калужанка 1954 года рождения, которая погибла. Об этом 3 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга Су СК России по Калужской области Михаил Жуков.

40.mchs.gov.ru Дачный дом после пожара.

По предварительным данным, причиной пожара послужил отопительный электроприбор. Следственными органами проводится процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области произошел ряд пожаров, возникших из-за неисправности электропроводки и отопительных электроприборов и повлекших гибель людей. Так, в городе Кирове произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя женщина и ее 34-летний сын. Причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.

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