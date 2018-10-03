Москва, 3 октября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 25 сентября по 1 октября, как и неделей ранее, составила 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

ИА REGNUM Инфляция

Сообщается, что за период с начала октября инфляция составила 0%, с начала текущего года — 2,5%.

По оценкам Росстата, за неделю куриные яйца и пшено подорожали на 2,4%, сахар-песок — на 0,9%, мясо кур — на 0,7%, говядина, баранина, колбасы, мясные консервы молоко, подсолнечное масло, пшеничный хлеб и рис — на 0,2%. Одновременно мороженая рыба и гречневая крупа подешевели на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1%, при этом морковь подешевела на 4,0%, яблоки — на 2,8%, картофель — на 2,7%, лук — на 2,4%. В то же время цены на огурцы выросли на 6,3%, помидоры — на 3,1% соответственно.

Цены на автомобильный бензин, по сообщению Росстата, за неделю «практически не изменились», дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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