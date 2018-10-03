В отправке рицина в Белый дом и Пентагон подозревается экс-служащий ВМС США
Вашингтон, 3 октября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В отправке посылок с токсичным веществом в Белый дом и Пентагон подозревается бывший служащий Военно-морских сил США, передаёт 3 октября Fox News.
По информации издания, предполагаемого отправителя удалось вычислить по обратному адресу, который был оставлен на одном из конвертов.
При этом не уточняется, был ли подозреваемый задержан. Каких-либо подробностей о его личности на данный момент также не приводится.
Напомним, накануне вечером стало известно, что сотрудники службы безопасности Пентагона обнаружили токсичное вещество рицин в корреспонденции, которая была адресована главе оборонного ведомства Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону.
Позднее появилась информация о том, что аналогичные посылки были отправлены в Белый дом и техасский офис сенатора Теда Круза. В результате инцидента никто не пострадал.