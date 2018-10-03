Вашингтон, 3 октября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В отправке посылок с токсичным веществом в Белый дом и Пентагон подозревается бывший служащий Военно-морских сил США, передаёт 3 октября Fox News.

Hans Письмо

По информации издания, предполагаемого отправителя удалось вычислить по обратному адресу, который был оставлен на одном из конвертов.

При этом не уточняется, был ли подозреваемый задержан. Каких-либо подробностей о его личности на данный момент также не приводится.

Напомним, накануне вечером стало известно, что сотрудники службы безопасности Пентагона обнаружили токсичное вещество рицин в корреспонденции, которая была адресована главе оборонного ведомства Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону.

Позднее появилась информация о том, что аналогичные посылки были отправлены в Белый дом и техасский офис сенатора Теда Круза. В результате инцидента никто не пострадал.