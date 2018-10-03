Рим, 3 октября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. «Доход от гражданства» можно будет потратить лишь на необходимые товары, но не на сигареты или лотерейные билеты, заявил в среду, 3 октября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Affari Italiani.

Аполлон Мокрицкий. Рим. Итальянки на террасе. 1846

Вице-премьер объяснил, что получать «доход от гражданства» итальянцы будут на специальных картах, которые будут блокироваться при попытке приобрести товары, не относящиеся к самым необходимым.

В соответствие с предвыборными обещаниями возглавляемого Ди Майо «Движения 5 звёзд» правительство намерено начать выплату «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина» в 2019 году. Из бюджета будет выделено 10 млрд евро.

Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро (возможно, на первом этапе выплаты будут меньше). Временно безработным гражданам предложат участвовать в общественных работах на время своего переобучения в обмен на получение «дохода от гражданства».

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