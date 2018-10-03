Ростов-на-Дону, 3 октября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Более 2,6 тыс. новобранцев из Ростовской области будут проходить службу в воинских частях на территории Южного военного округа, остальных призывников облвоенкомат распределит по воинским частям Донского региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 октября.

Антуан Ватто. Новобранцы собираются присоединиться к полку. 1716

Напомним, осенняя призывная кампания в Ростовской области, как и по всей стране, стартовала 1 октября. В текущем году под ружьё встанут 3,8 тыс. юношей — жителей Дона. В целом призывников из Ростовской области стало меньше. Это связано с тем, что юноши всё чаще предпочитают срочной службе контрактную.

ИА REGNUM сообщало, что весной 2018 года на военную службу призваны 4,6 тыс. жителей Дона. Более пяти тысяч новобранцев были призваны на службу в армию весной и столько же — осенью 2017 года.