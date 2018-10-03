Киев, 3 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Переговоры с Россией о завершении войны на Донбассе в рамках Минского процесса зашли в окончательный тупик. Об этом 3 октября написала на своей странице в Фейсбук украинский политтехнолог Тарас Березовец, комментируя выход второго президента, представителя Украины Леонида Кучмы из трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР В тупике

«Выход Леонида Кучмы из трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что Минский процесс мёртв. Как бы мы не относились к роли Кучмы в историческом контексте, его участие в переговорах в столице Беларуси объективно было в интересах Украины. В силу своего прошлого и отношения со стороны россиян Кучме удавалось сгладить многие острые углы, которые были под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. И значит, если такой старый лис как он, решил порвать с Минским процессом, значит, всё зашло в окончательный тупик», — отметил Березовец.

По его словам, Кремль «потерял управление над процессом и не знает, как выйти из сложившейся ситуации».

«Точкой невозврата стало назначение псевдовыборов в фейковых республиках ЛДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни… Назначение псевдовыборов в Л/ДНР это именно отчаянная попытка добиться эскалации внутри Украины и одновременно шантаж Запада, который касается возможного официального признания ЛНР и ДНР и даже включения в состав РФ», — добавил Березовец.

Как сообщалось, 2 октября в Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ). В этот день представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу. 28 сентября Кучма заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

«Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим», — сказал Кучма.

Напомним, на 11 ноября в Донецке и Луганске назначены выборы.