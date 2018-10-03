Калининград, 3 октября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Гвардейска, которая подозревается в совершении преступления по статье убийство матерью новорожденного ребенка, сообщила сегодня, 3 октября, пресс-служба ведомства.

tookapic Мусорный контейнер

По версии следствия, в сентябре этого года подозреваемая, находясь в гостях у подруги, без медицинской помощи родила живого ребенка. В связи с тем, что беременность для нее была нежелательной, сразу после родов женщина завернула малыша в тряпки, перекрыв доступ кислорода, а затем в полиэтиленовый пакет, и выбросила сверток в мусорный контейнер. Смерть ребенка наступила спустя непродолжительное время после родов от асфиксии.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств совершенного преступления.

Максимальное наказание за преступление, в совершении которого подозревается женщина, составляет пять лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2018 года в одном из поселков на территории Полесского района обнаружено тело новорожденного мальчика, завернутое в полиэтиленовый пакет. Роженица была оперативно найдена, она заявила, что ребёнок родился мёртвым.

В Калининградской области обнаружен труп младенца в мусорном баке