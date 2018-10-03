Москва, 3 октября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. В 2019 году инфляция в РФ, скорее всего, перешагнёт отметку в 5%, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что пиковый рост инфляции в 2019 году будет на уровне 5%.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Не верю!»

«Господин Орешкин контролирует Росстат, а Росстат, который считает инфляцию, подчиняется Орешкину, — обратил внимание Делягин. — Поэтому Росстат нарисует ту инфляцию, которую подскажет ему Орешкин. Иначе, насколько я могу судить, у Росстата будут большие проблемы. Пять процентов с точки зрения реальности маловероятны. Например, Банку России приходится тоже подсчитывать инфляцию, и по данным этого ведомства, значение инфляции в 2019 году достигнет 5,5−6%. Помимо повышения НДС, на рост цен будут влиять налоговый манёвр правительства, который приостановлен, но от него никто не отказывался».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ, заявил, что пиковый рост инфляции в 2019 году будет на уровне 5%.

Также отметим, что, по данным Банка России, инфляционные ожидания граждан России на ближайшие двенадцать месяцев в сентябре составили 10,1% после 9,9% в августе.

По мнению ЦБ, на инфляционных ожиданиях также начало отражаться ослабление рубля. При этом отмечается, что предстоящее повышение налога на добавленную стоимость «пока очень слабо влияет на ожидания населения».