Москва, 3 октября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Хуже перерасхода бюджетных средств может быть недорасход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя идею министра финансов РФ Антона Силуанова, предложившего у ведомств, которые не осваивают выделенные им средства в срок, изымать эти средства обратно в федеральный бюджет.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Скряга

«Я почувствовал себя страшно отсталым человеком, потому что я думал, что так и должно быть, — сказал Делягин, услышав эту новость. — А разве можно было по-другому? Бюджетное планирование устроено довольно разумно — если я взял деньги у государства и их не потратил, то я, во-первых, должен быть наказан, потому что хуже перерасхода только недорасход. А, во-вторых, бюджетные деньги тратятся на то, чтобы сделать что-то полезное для общества. Экономии здесь быть не может. Если я не потратил выделенные моему ведомству бюджетные деньги, то это не я сэкономил — это общество от меня что-то недополучило. Но если у нас это до сих пор не сделано, то у меня вопрос — где уголовные дела?»

Напомним, как сообщало 3 октября ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силанов, рассуждая о способах борьбы с неисполнением бюджетов, сказал, что у ведомств, которые не осваивают выделенные им средства в срок, будут изымать средства обратно в федеральный бюджет.

«Такая бюджетная дисциплина, — сказал министр. — У нас есть предложение у экономического блока в правительстве, чтобы «наказывать» такие ведомства рублём. Если деньги не исполнены и видим, что до конца года не будут освоены, мы эти деньги не будем давать возможность перераспределять, а будем просто забирать на общее исполнение бюджета или на те направления, которые исполняются и требуют государственной поддержки».