О стратегической ошибке США и российско-латвийской «дружбе»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Как США «пилят сук, на котором сидят»;
- Латвия и Россия объединились против Литвы;
- В Австрии заявили о важной роли Москвы в энергосбережении Европы;
- Губернатора Ставропольского края обвинили в бездействии;
- Ростовских полицейских уличили в «пропаганде нацизма».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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