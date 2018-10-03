Москва, 3 октября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 3 октября, на форуме Энергетическая неделя в Москве.

Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР Предатель

Путин отметил, что ряд информационных источников проталкивает мысль, что Скрипаль якобы является «чуть ли не правозащитником». Президент напомнил, что Скрипаль предал Родину и ничего другого более примечательного не сделал.

«Он просто шпион, предатель Родины. <…> Он просто подонок, вот и все», — напомнил президент России.

Скандал вокруг инцидента со Скрипалями раздувается искусственно, отметил Путин.

«Вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я думаю, что это пройдет когда-нибудь», — считает российский лидер.

Он также напомнил, что Москва предлагала Лондону всеобъемлющее совместное расследование инцидента в Солсбери, но британская сторона категорически отказалась.

Все остальное — это возня спецслужб, которая была испокон веков, как и проституция, констатировал президент.

Также Путин подчеркнул, что России совершено не нужно было травить Скрипаля, в этом нет никакого смысла. Он был осужден в России за предательство, отсидел пять лет, а затем отдан британцам, на которых работал.

Что касается отравлений каких-то бездомных в Великобритании, то российские власти тут вообще не в курсе.

«Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?» — с удивлением спросил президент модератора дискуссии, который начал спрашивать Путина о санкциях в связи с «делом Скрипалей».

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там, у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке, что ли, они работают, нет?» — с негодованием заявил президент России.

Кроме того, президент выразил неудовольствие тем, что модератор форума Энергетическая неделя вообще поднял вопрос о Скрипалях, так как к тематике форума это не относится.

«Мы сейчас о чем с вами говорим — о нефти, газе или шпионаже?» — спросил президент.

Не получив внятного ответа, он в шутку предложил поговорить о «другой древнейшей профессии».