Москва, 3 октября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. РФ следует защитить воздушное пространство тех стран, на которые США и страны Запада оказывают давление. Об этом заявил 3 октября депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из х/ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Прямо в глаз

Он прокомментировал реакцию США на поставку комплекса С-300 в Сирию.

«Мы попали не в бровь, а в глаз этим американским «ястребам»: поставка С-300 — вот, что их обеспокоило, и теперь они ломают голову», — сказал Нилов.

По его мнению, теперь эскалации в Сирии не будет, поскольку она грозит контактом авиации атакующих государств с современной системой ПВО.

«Производство этих комплексов нужно увеличить в разы. Не даром и не передавая отдельным странам, но предложить защитить воздушное пространство тех стран, на которые сегодня оказывается вооруженное давление», — предложил парламентарий.

Он заметил, что даже в сторону России звучат заявления и угрозы.

«А что говорить об Иране, Венесуэле, других странах? В эти страны, я считаю, нужно также поставить этот «зонтик», — считает депутат Госдумы.

Напомним, в 2016 году Россия поставила в Иран комплексы С-300 после того, как в 2015 году президент Владимир Путин снял эмбарго в отношении этой страны. Венесуэла также получила данные комплексы в рамках крупного контракта, подписанного в 2009 году.