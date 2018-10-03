Салехард, 3 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Правительство Ямало-Ненецкого АО с октября запускает 16 новых субсидируемых авиарейсов по России и региону. Улететь дешевле можно будет уже по 24 направлениям по тарифам, финансируемым из бюджета главного газодобывающего региона России.

Пресс-служба правительства ЯНАО ЯНАО будет субсидировать еще 16 авиамаршрутов

Для того, чтобы выстроить сетку наиболее востребованных маршрутов на авиатранспорте, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала провел опрос населения, в котором приняли участие более 12 тысяч человек из всех уголков округа, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. По словам замдиректора Дептранса округа Дениса Редькина, «задача в том, чтобы жители региона могли летать именно по тем направлениям, которые им интересны, ‑ и по низким ценам».

В числе выбранных межрегиональных направлений, которые будут субсидировать из окружного бюджета рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Омск из Салехарда, Надыма, Ноябрьска или Нового Уренгоя — туда и обратно. Также предлагается связать дешевыми тарифами все аэропорты перечисленных городов ЯНАО. Сохранятся и существующие субсидируемые рейсы: Тюмень и Москва из Надыма и Ноябрьска и Тюмень из поселка Толька и города Тарко-Сале.

С октября и до конца года специалисты будут тестировать эти нововведения, и проанализировав пассажиропоток, внесут корректировки в график авиарейсов. В любом случае власти обещают и далее развивать транспортную сеть и сохранить ее на следующий год.

Очевидно весь период модернизации транспортной инфраструктуры региона будет сопровождаться обсуждением непосредственно с ямальцами. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже через пару дней после своего избрания провел прием граждан по личным вопросам и общим инициативам, в ходе которого транспортная тема стала наиболее обсуждаемой.

По итогам опроса по программе «Сотрудничество», в котором приняли участие около 400 тысяч жителей, большинство ямальцев также проголосовали за повышение транспортной мобильности: ремонт дорог между городами и поселениями автономного округа, более 15% поддержали проект завершения строительства дороги Салехард — Надым.

Кроме этого, Ямал можно считать передовиком в реализации глобальных транспортных проектов. Наиболее известный — Северный широтный ход. В конце лета на встрече с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Артюхов рассказал, что уже этой зимой можно начать строить совмещенный мост через Обь.

«Железнодорожная часть моста нужна для экономики, а автомобильная имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие», — сообщил Артюхов.

Напомним, СШХ — крупнейший проект развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны РФ, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги, оптимизирует грузовые потоки Уральского региона, перенаправит их на СШХ и освободит мощности Транссибирской магистрали под новые объемы грузов.

Кроме того, ямальские власти запустили работу по модернизации воздушных гаваней региона. Речь идет, в частности, о реконструкции аэропорта Нового Уренгоя, переданной в управление концессионеру — «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга). Строительные работы должны начаться летом 2019 года за счет средств инвесторов (порядка 7,2 млрд. рублей). Со временем новоуренгойский аэропорт обещает получить статус международного.

Все идет к тому, что жители Заполярья становятся ближе к Большой земле. За счет развития Северного морского пути, СШХ, модернизации аэропортов и всей транспортной системы региона, а теперь и увеличения перечня субсидируемых авиарейсов «белые медведи» расширяют ареал экономического и социального обитания.

«Ямал становится по-настоящему социальноориентированным регионом, — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. — Расширяет линейку востребованных ямальцами дешевых авиарейсов, обещает ускорить строительство «дороги века» — трассы Салехард-Надым, приступает к строительству объектов СШХ. Зачастую бывает, выборы проходят, а проблемы замерзают. Но в данном случае Заполярье, похоже, «оттаивает». И в первую очередь, за счет прямой связи с губернатором, который решается на прямые соцопросы и открыт для приема граждан с их инициативами».