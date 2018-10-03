Вена, 3 октября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Энергоснабжение Европы без России невозможно. Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил сегодня, 3 октября, на пресс-конференции по итогам заседания правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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«Когда я думаю о энергоснабжении Европы и Австрии, то без России здесь не обойтись, нравится это кому-то или нет», — приводит ТАСС слова Курца.

По его словам, добиться долгосрочной стабильности в Европе можно только с участием России, поэтому с Москвой необходимо налаживать диалог. Также Курц отметил, что Россия играет значимую роль по ряду вопросов, которые находятся «в непосредственной близости от Евросоюза».

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Как сообщало ИА REGNUM, уже сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Канцлер прибудет в Россию с рабочим визитом. Стороны планируют обсудить перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные проблемы. Затем Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».