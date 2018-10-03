Москва, 3 октября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Совместная работа России и стран ОПЕК пошла на пользу всем участникам рынка. Это касается и производителей, и потребителей энергоресурсов. Россия ведет себя в высшей степени ответственно, не добивается роста цен до небес, а, наоборот, старается сбалансировать ситуацию. Об этом сегодня, 3 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарём Организации стран — экспортёров нефти Мохаммедом Баркиндо, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

По мнению президента, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК+, впервые все участники этих договоренностей практически стопроцентно выполняют все свои обязательства. «Положительный опыт нашего сотрудничества надо расширять и заняться и научными исследованиями. У нас много общих интересов», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Баркиндо отметил, что глобальный консенсус, который удалось достичь за последние годы между странами ОПЕК и странами, которые не входят в ОПЕК, был бы невозможным без участия России. В настоящее время уже 25 стран — производителей нефти объединились на общей платформе, чтобы стабилизировать рынок. «Надеемся, что Россия и дальше будет играть лидирующую роль в этом процессе», — выразил надежду генсекретарь ОПЕК.

Подробнее: Путин: Спрос на нефть на мировом рынке будет расти

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая 3 октября на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что спрос на нефть на мировом рынке в обозримом будущем будет расти. Это будет происходить в основном за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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