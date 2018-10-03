Москва, 3 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. По словам президента РФ Владимира Путина, он рассчитывает на то, что «мракобесие» американских элит, связанное с якобы имевшим место «российским вмешательством» в выборы в США, рано или поздно закончится. Об этом российский лидер заявил 3 октября в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

По словам президента РФ, он хочет, «чтобы мракобесие, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, закончилось». Также Владимир Путин отметил, что американским элитам необходимо успокоиться, а на мировых рынках должно восстановиться «равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте. Глава государства добавил, что этим США совершают колоссальную стратегическую ошибку.

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