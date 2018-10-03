Ереван, 3 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Парламентские политические силы, которые против проведения досрочных парламентских выборов в декабре, употребляют/злоупотребляют свою парламентскую международную вовлеченность в ПАСЕ, Европейском парламенте, Евронесте, Венецианской комиссии, ПА ОБСЕ, в двухсторонних парламентских связях, для ослабления страны, в целях антигосударственной деятельности. Об этом заявил дипломат, бывший спикер МИД Армении Владимир Карапетян.

armenpress.am Владимир Карапетян

Он считает эту деятельность Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн» ещё одним доводом для проведения досрочных парламентских выборов как можно скорее.

«До мая они приумножат прилагаемые уже сегодня старания по очернению государства, ослаблению властей. Необходимо лишить их этой возможности, а после выборов раскрыть их вражескую деятельность», — сказал Карапетян.

Именно сегодня, 3 октября, содокладчик по Армении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлия Ловочкина (Украина) призвала все политические силы в Армении полностью соблюдать демократические принципы и верховенство закона, как в слове, так и в деле. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ПАСЕ.

«Выборы в Совет старейшин Еревана четко показали демократические устремления армянского народа. В то же время явка показала, что общественное доверие к политическому процессу остается низким. Поэтому важно, чтобы следующие парламентские выборы воспринимались и принимались как демократические и справедливые со стороны всех политических сил и заинтересованных сторон. Хотя мы понимаем призыв к досрочным выборам, мы настоятельно призываем власти и действительно все политические заинтересованные стороны обеспечить, чтобы любые досрочные выборы полностью соблюдали европейские стандарты и нормы по демократическим выборам, и чтобы все политические силы имели достаточное время для подготовки к выборам. Это особенно важно, если Избирательный кодекс действительно будет изменен, как этого требовали некоторые политические силы. Любые изменения должны полностью учитывать руководящие принципы Венецианской комиссии, в том числе в отношении стабильности избирательного законодательства, и основываться на максимально широком консенсусе между всеми политическими силами», — заявила Ловочкина.

Она также подчеркнула, что любые возможные конституционные изменения не следует рассматривать поспешно, и для этого также важно предоставить политическим силам достаточно времени для проведения надлежащих консультаций и достижения консенсуса.

Ссылаясь на недавние события в Армении Ловочкина сказала: «Мы неоднократно приветствовали мирную и демократическую смену власти в Армении, в том числе заверения властей в том, что демократические принципы будут в полной мере соблюдаться, и что судебная система будет выполнять свою работу без политического вмешательства. Я подчеркиваю, что не может быть никакой безнаказанности за преступную деятельность, независимо от того, кто её совершил. Поэтому мы приветствуем любое заслуживающее доверия расследование десяти погибших, произошедших во время трагических событий марта 2008 года. Однако любые расследования, в том числе в отношении утверждений о коррупции, должны проводиться строго в соответствии с принципами верховенства закона, независимости судебных органов и справедливого судебного разбирательства, изложенного в Европейской конвенции по правам человека».

По просьбе Комитета по мониторингу в ближайшем будущем докладчики посетят Армению в целях обсуждения последних событий со всеми заинтересованными сторонами.