Астана, 3 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Верховный суд Казахстана отказал Юрию Паку, осужденному на два года за телефонный терроризм, в кассационном ходатайстве. Об этом 3 октября сообщает супруга осужденного Ольга Пак на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

«27 сентября в Верховном суде приняли решение отказать в нашем кассационном ходатайстве (точную юридическую формулировку пока не знаю)», — написала Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 года Юрий Пак был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года учитель, находясь на рабочем месте, позвонил по телефону экстренной службы и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе.