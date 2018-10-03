Кингисепп, Ленинградская область, 3 октября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Объем перевалки угля на экспорт через крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал составил 15,4 млн тонн за три квартала 2018 года, сообщает 3 октября пресс-служба компании «Ростерминалуголь».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

"С января по сентябрь на терминале было выгружено 213 925 вагонов, доставивших в порт 15,3 млн тонн угля. У причалов было обработано 218 судов, средняя судовая партия составила 70,7 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В сентябре объем перевалки составил 1,48 млн тонн угля. За месяц предприятие обработало 22 судна и выгрузило 20,9 тыс. единиц подвижного состава. При этом максимальная выгрузка на тандемном вагоноопрокидывателе № 2 за сутки с 29 по 30 сентября составила рекордные 822 вагона.

Отмечается, что в настоящее время АО «Ростерминалуголь» ведет замену тандемного вагоноопрокидывателя № 1, что предусмотрено программой дальнейшего технического перевооружения предприятия. Инвестиции в этот проект превышают 500 млн рублей, ввести в строй новый комплекс планируется до конца года.