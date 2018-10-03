Владикавказ, 3 октября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Новое ведомство появилось в Северной Осетии — комитет по архитектуре и градостроительству. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров. В задачи новой структуры будет входить упорядочение застройки во Владикавказе и других населенных пунктах субъекта, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе главы региона.

Вся Осетия Владикавказ

Ранее все вопросы строительства в РСО-Алании решали органы местного самоуправления. Такая система, как отметил заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев, привело к «исчезновению архитектурной мысли». Созданный комитет уполномочен будет совместно с органами власти на местах решать вопросы территориального планирования, составлять генеральные планы развития городов и сел республик.

Новые строительные проекты должны быть рациональным и гармоничным, «нам нужно строить красивый город и красивую республику», подчеркнул глава правительства Таймураз Тускаев.

Стоит отметить, что в структуре правительства Северной Осетии есть ведомство, которое было уполномочено заниматься вопросами архитектурного облика населенных пунктов. Оно так и называлось — министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.