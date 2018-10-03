Брюссель, 3 октября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Европейский парламент проголосовал за 40-процентное сокращение выбросов CO2 от автомобилей и коммунальных предприятий к 2030 году, в то время как Европейская комиссия предлагала сокращение в 30%, сообщает 3 октября Le Figaro.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Жить станет чище?

По данным издания, процентное снижение основано на средних выбросах углекислого газа всех автомобилей, продаваемых производителями в Европе, включая электрические модели.

Теперь депутатам Европейской комиссии придется вести переговоры с государствами-членами, в частности с Германией, ведущим европейским производителем автомобилей.

Ассоциация европейских автопроизводителей, со своей стороны, выступила за снижение выбросов СО2 в 20%.

Напомним, 10 сентября 2018 года депутаты Европарламента заявили о своей поддержке проекта, предусматривающего сокращение выбросов в атмосферу CO2 на 45%, установив амбициозную «дорожную карту» для стран-членов ЕС. Проект, одобренный Комитетом по окружающей среде Европейского парламента, также устанавливает промежуточную цель: сокращение выбросов СО2 на 20% к 2025 году.