Липецк, 3 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Липецкой области Олег Королёв пожелал региону процветания и поблагодарил своих «недругов». Запись соответствующего содержания появилась 3 октября на его странице в «Твиттере».

Kremlin.ru Олег Королев

"Уходя с поста главы, благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть Истории области (26 лет)! Спасибо! Недругам — тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму… Господь! Даруй процветания и счастья липчанам и России! Быть Добру!» — написал Олег Королёв (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 октября Олег Королёв заявил, что попросил президента назначить его на другую должность, чтобы дать дорогу молодым. Врио главы областной администрации был назначен Игорь Артамонов.