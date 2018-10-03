Ставрополь, 3 октября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Представление губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову внес заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Причиной стала ситуация в городе Лермонтов, где накануне был введен режим ЧС.

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Как сообщается, Генпрокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ в крае в связи с угрозой прекращения энергоснабжения города Лермонтов. Прокуратурой установлено, что филиал ЗАО «Южная энергетическая компания», осуществляющий электро-, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Лермонтова, «систематически не исполняет обязательства по оплате поставленного газа и электроэнергии». К настоящему моменту долги за газ превысили 318 млн руб., за электроэнергию — 13,8 млн руб.

В прокуратуре подчеркивают, несмотря на всю серьезность ситуации, «губернатором и правительством края не принимаются надлежащие меры в рамках предоставленных полномочий по предупреждению ситуаций, которые могут привести к прекращению энергоснабжения г. Лермонтова в преддверии отопительного сезона. В частности, не определена система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения, не обеспечен мониторинг состояния технико-экономического состояния объектов электроэнергетики и водоснабжения города».

Заместитель генпрокурора РФ внес представление губернатору Ставропольского края с требованием принять мер по бесперебойному энергоснабжению Лермонтова и привлечь виновных лиц региональных органов власти к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Лермонтове введен режим ЧС — власти заявили о том, что город может остаться и без тепла, и без света.

Кроме того, 22 сентября пресс-служба «Газпром межрегионгаз» распространила сообщение о возможном сокращении инвестиций и в социально значимые проекты Ставропольского края. Газовики обвиняют муниципальные и краевые власти в длительном игнорировании ситуации с долгами за газ ЗАО «Южная энергетическая компания».

Добавим, что 4 октября суд рассмотрит иск в суд со стороны администрации Лермонтова о признании незаконными действия ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по ограничению поставок газа коммерческому предприятию-должнику.